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Spor

Osayi Samuel: Sonuna kadar savaşacağız

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Osayi Samuel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2021 Perşembe 22:38 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:38
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Fenerbahçe'nin Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçın sonrasında Osayi Samuel açıklamalarda bulundu.

Osayi Samuel açıklamasında, "Bizim açımızdan kötü bir netice oldu. Özellikle ilk yarıya yavaş başladık, tutuk başladık. 2. yarıya daha hızlı başladık ama maalesef 3. golü bulamadık. 3. gol çok önemliydi. Devre arasında teknik direktörümüz 3. golün öneminden bahsetti. Biz de baskı yaptık ama 3. golü bulamadık. Bu sonuç hayal kırıklığı ama sonuna kadar savaşacağız. Bugün takım olarak savaşmamıza rağmen istediğimiz sonucu elde edemedik." dedi.

Valencia için konuşan Samuel, "Valencia çok tecrübeli bir oyuncu. İlk penaltıyı kaçırdıktan sonra ben ikinci penaltıyı atacağına emindim. O büyük bir oyuncu, önemli olan 2. penaltıyı gole çevirmesiydi." sözlerini kullandı.

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