Osayi-Samuel'den Mourinho açıklaması: Alışacağım

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Osayi-Samuel, "Bana göre sezona galibiyetle başlamak çok önemliydi. Başardığımız için mutluyuz. Zor bir maçtı ama iyi bir performans ortaya koyduk. Kalemizde gol görmeden kazandık. Amacımız bir sonraki maça odaklanmak" dedi.

Jose Mourinho'nun sistemine değinen Osayi-Samuel, "Daha çok oynadıkça, hocamın istediği şeylere daha çok odaklanacağım. Antrenmanda yapacağımız pratikler ve maçlarla beraber hocamın istediği şeyleri yerine getirebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.