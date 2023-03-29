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Spor

Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca! Tam 8.5 milyon avro

Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Osayi Samuel'e Premier Lig'de bir teklif geldiği iddia edildi. İngiltere'de yaşamak isteyen Osayi Samuel'in ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fotomaç29 Mart 2023 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Osayi Samuel'e Premier Lig'den kanca! Tam 8.5 milyon avro
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Bu sezon Jesus yönetiminde Avrupa'da başarılı performans sergileyen Fenerbahçe'de yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

Africafootunited, Fenerbahçeli Osayi Samuel için flaş bir iddia ortaya attı.

OSAYİ SAMUEL İÇİN 8.5 MİLYON AVRO

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine ve Bissau karşılaşmalarında performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya Premier Lig ekibi talip oldu.

25 yaşındaki sağ bek oyuncusu için Brentford kulübü devreye girdi.

İngiliz ekibinin Nijeryalı oyuncunun transferini sezon sonu bitireceği aktarıldı.

Haberde Brentford kulübü, Osayi Samuel için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Samuel, bu sezon sarı lacivertli formayla 30 maçta görev aldı.

25 yaşındaki sağ bek oyuncusu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Genç oyuncu Nijerya Milli Takım formasıyla 3 maçta süre aldı.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro.

Fenerbahçe, Osayi Samuel'i 2021 yılında 508 bin euro bedelle Queens Park Rangers kulübünden transfer etmişti.

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