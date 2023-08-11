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  • Osijek Teknik direktörü Stjepan Tomas: Rakibimize 2 gol hediye ettik
Spor

Osijek Teknik direktörü Stjepan Tomas: Rakibimize 2 gol hediye ettik

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor'a 5-1 yenilen Hırvatistan temsilcisi Osijek'in teknik direktörü Stjepan Tomas, açıklamalarda bulundu. Basit goller yiyerek konsantrasyonlarını kaybettiklerini ifade eden Tomas, 'Bireysel hatalarla iki gol hediye ettik. Ondan sonra tekrardan maça dönmek zor oluyor.' ifadesini kullandı.

11 Ağustos 2023 Cuma 00:29 - Güncelleme:
Osijek Teknik direktörü Stjepan Tomas: Rakibimize 2 gol hediye ettik
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor'a 5-1 yenilen Hırvatistan temsilcisi Osijek'in teknik direktörü Stjepan Tomas, "Oyunda bir bölümde bizim de yakaladığımız fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi. Ama maalesef burada iyi bir takım, bireysel iyi ve yetenekli oyuncular var." dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u galibiyetten dolayı tebrik etti.

Rakibin hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade eden Tomas, şunları dile getirdi:

"Biz de kötü başladık. Maçtan önce oyuncularla konuşuyorduk. 'Burada güzel bir ambiyansla taraftardan baskı olacak. Önemli olan ilk 15-20 dakika gol yememek.' diye ama maalesef olmadı kötü başladık. Bireysel hatalarla iki gol hediye ettik. Ondan sonra tekrar maça dönmek zor oluyor. Oyunda bir bölümde bizim de yakaladığımız fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi. Ama maalesef burada iyi bir takım, bireysel iyi ve yetenekli oyuncular var. Avrupa'da fırsat bulunca rakip bir gol atıyor."

Tomas, sıcak havanın oyunlarını etkileyip etkilemediğine dair soruya, "Tabii ki biraz etkiledi. Çünkü Hırvatistan'da 22-25 derece hava sıcaklığı var. Biz bu havaya alışamadık. Biraz etkiledi diye düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

  • Yukatel Adana Demirspor
  • stjepan tomas

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