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Spor

Osimhen açıkladı! Sakatlığı ciddi mi?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin yıldızı Osimhen maç sonu açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2024 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Osimhen açıkladı! Sakatlığı ciddi mi?
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların gollerini Osimhen (2) ve Icardi kaydetti.

Maçın ardından Osimhen beraberliği yorumladı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI YAPTI

Galatasaray'da ilk gollerini atan Victor Osimhen, "Takım olarak sonuçtan mutlu değiliz. 3 puanı istiyorduk. Gol attığım için mutluyum ama skordan dolayı mutlu değilim. Sonraki maçta daha iyi olacağız. Futbol böyle, her zaman hak ettiğiniz puanları alamıyorsunuz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız. Mauro ile aramız iyi. O bir lider, hepimizi koruyup kolluyor. Benim için kardeş gibi. Birlikte kutluyoruz. Hepimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Sakatlığım ciddi değil. Biraz ağrı hissettim. Devam etseydim kötü olabilirdi. Bir an önce Mauro'ya ve hocaya söyledim öyle çıktım." şeklinde konuştu.

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