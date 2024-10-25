Galatasaray'ın transferin son gününde Napoli'den kiraladığı 100 milyon euro değerindeki Victor Osimhen, kısa sürede Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu. İtalyan ekibinin, Suudiler ve Chelsea ile anlaşamamasından sonra kadro dışı kalmak istemeyen Nijeryalı forvet, 1 yıllığına kiralandığı Galatasaray'da rüya gibi bir başlangıç yaptı. F.Bahçe derbisindeki göğüs asisti, Antalya maçındaki röveşata golüyle diğer futbolseverleri de kendine hayran bırakan Osimhen'in transfer edilmesi için taraftarlar esprili bir akım başlattı.

VİCTOR OSİMHEN İÇİN SATILIR

Sosyal medyada yazılan, "G.Saray Adası'nı satıp Osimhen'i alalım" fikri, adeta çığ gibi büyüdü. Taraftarlar, Nijeryalı için adanın satılabileceği görüşünde birleşmeye başladı. Avrupa Ligi'nde Aslan'ın Elfsborg'u 4-3 mağlup ettiği maçta "Satılık Galatasaray Adası. Yüzölçümü 0,0006 km2, fiyatı 50 milyon euro" pankartı görüldü. Bu pankart da kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Bazı emlak haber sitelerinde adanın 120 milyon dolarlık bir potansiyel taşıdığı ifade edildi. Hatta 50 milyon bandında bir teklif geldiği yazılmıştı...

DİVANDA, "ADA 50 MİLYON" DENİLDİ

Divan Kurulu Toplantısı'nda G.Saray Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin, adanın 45 milyon euro civarında olduğunu söylemiş, büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Güncellenen transfermarkt verilerine göre Osimhen'in değeri 75 milyon euroya kadar düştü. Futbolcunun yıllık kazancıyla birlikte maliyet yaklaşık 120 milyon eurolara kadar geliyor. Bazı taraftarlar, oradan gelecek para ile başta Osimhen'in bonservisi olmak üzere gelecekteki transferler için değerlendirilmesini istiyor

BU YÜZDEN SEVİLMEDİ

AFRİKA basını Yunus'un golüne sevinmeyen Victor Osimhen'i eleştirdi. Mozzartsport, "Yunus'un golünden sonraki tepkiye dikkat edin. Napoli'den ayrılmasının hikayesine şaşırmamalı. Bazı tavır sorunları olabilir" yorumunda bulundu.

CHELSEA YA DA MİLAN

Osimhen'le ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. İtalyan basınından Gerardo Fasona'ya göre Milan, Victor Osimhen için harekete geçecek. Ada medyası ise Chelsea'nin bu transferi bitirmek için kararlı olduğunu vurguluyor.