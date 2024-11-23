Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia ülkesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol antrenör, Osimhen'in bonservisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Napoli'nin şampiyon olduğu yıl Al Hilal'in 120 milyon Euro'luk teklifine Napoli Başkanı de Laurentiis, "O fiyata ancak Osimhen'in ayağını alabilirler. Sonraki yaz 500 milyon teklif ederlerse belki görüşürüm, tekrar ediyorum; belki." demişti.

Sonraki sezonda Spaletti ile yolların ayrılması, Rudi Garcia'nın gelişiyle Osimhen'in yedeğe düşmesi ve Nijeryalının Bologna maçında kaçırdığı penaltıdan sonra Napoli admininin skandal tiktok paylaşımı geri dönülemez bir yola girdi. Bu sezonun başında Conte'nin gelişi ve Osimhen'i istememesi nedeniyle golcü isim satış listesine koyuldu. Suudi Arabistan ekipleri ve Chelsea, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istese de transfer gerçekleşmedi ve Osimhen Galatasaray'a imza attı. Galatasaray'da Okan Buruk'un "sağ eli" olan Ismael Garcia, Marca'ya Osimhen'i anlattı.

"NAPOLİ ÇALIŞMAK İSTEMEDİ"

"Napoli cephesi ve Osimhen beraber çalışmak istemedi. Eğer Napoli'de kalsaydı antrenmanları tek başına yapacaktı. Bu transfer 2 hafta önce olsaydı imkansız gibi görebilirdik ama birdenbire bu transfer gerçekleşti. O günü çok iyi hatırlıyorum. 31 Ağustos'ta Adana'ya karşı oynayacaktık. Havaalanındayken Osimhen'in transfer edilebileceği bilgisi geldi. Okan Buruk uçuştan hemen önce Osimhen ile videolu görüşme gerçekleştirdi. O gece her şey bitti."

"OSİMHEN TUTKUYU BİLİYOR"

"Avrupa'da kupalar için mücadele edecek birkaç takımdan biriydik. Victor İstanbul'daki tutkuyu biliyor ve Napoli'ye benzetiyor. Avrupa'da herkesle karşılaşabilecek bir forvet hattımız var. Osimhen geldiğinde önceliğimiz Icardi ile birlikte oynayabilecekleri bir sistem bulmaktı ve bu süreçte takım organizasyonunu ve dengesini kaybetmemeye çalıştık. Birbirleriyle çok iyi uyum gösterdiler."

"SAHA DIŞINDA ÇOK POZİTİF BİR İNSAN"

"Osimhen de Icardi de saha dışında çok pozitif ve egosuz insanlar. Icardi, Galatasaray'a geldiğinde kupalar kazanmak ve kulübü daha da büyük yapmak istiyordu. Daha iyi projeler teklif edilmişti ama buraya geldi. Osimhen buraya geldiğinde kişiliğinden etkilendim. Gelmeden önce Icardi, Muslera ve Mertens gibi yıldızlardan haberdardı. Osimhen uzun zamandır burada değil ama liderliği ile ileri bir seviyeye çıkıyor. Genç ama Napoli ve Nijerya'da önemli bir kişilik oldu."

"BÜTÜN DEFANS ÇİZGİSİNİ ETKİLİYOR"

"Rakipleri böyle etkisi altına alabilen bir forvet uzun zamandır görmemiştim. Bütün defans çizgisini etkiliyor. Futbol dünyasında zor görülebilecek bir atletizmi var. Onun uzuluğunda, hızında ve koordinasyon seviyesinde oyuncu bulmak kolay değil. Icardi'nin gol sayısını geçebilir. Mauro golleriyle ve asistleriyle ligi domine etti. Osimhen'den de istediğimiz bu. Icardi'nin yaptığı gibi maçları domine ediyor."

OSİMHEN KALACAK MI?

"Victor Osimhen sezonu sonu Napoli'ye mi dönecek Galatasaray da mı kalacak?" sorusuna Ismael Garcia, "Böyle durumlarda ekonomik kısımlar önemli olmaz. Önemli olan sportif açıdan ne olduğu. Sezon bittiğinde Victor'un ne yapmak istediğini göreceğiz. Biz ligi kazanmaya ve 25 yıldır yapamadığımız 3 kupayı kazanmaya talibiz. Avrupa'da da en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

Victor Osimhen, Galatasaray'da forma giydiği 9 maçta 8 gol, 4 asistlik katkı yaptı.