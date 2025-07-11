Sarı-Kırmızılı camia Victor Osimhen için gecesini gündüzünü seferber etmiş durumda. Nijeryalı yıldızın durumuna göre diğer bölgeler için yapılacak harcamaları ayarlayacak olan Galatasaray yönetimi, her halükarda Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak Osimhen için şartları zorlamasına rağmen Napoli'nin talepleriyle boğuşuyor. 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin 15 milyon euro peşin + 4 taksitle ödemek isteyen Sarı-Kırmızılılar, "İki taksit ve teminat mektubu" talebi karşısında zora düştü. Aslan bu mektubu vermek istemiyor çünkü Bankalar Birliği'nden daha çıkılmadı. Bunun için 2 aya ihtiyaç var.

ÖZBEK: KULÜBÜ ZORA SOKMAYIZ

Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu mali genel kurulunda konuşan İkinci Başkan Metin Öztürk, "Gereken teklifi yaptık. Herkes G.Saray'a gelmek ister. Osimhen de istiyor. 48 saat içinde bu iş çözülür" demişti. Başkan Dursun Özbek ise dün Radyospor'a şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray'da her şey olağan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Böyle bilinmesini isteriz. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerlidir."

GECE YARISI CİM-BOM PAYLAŞIMI

G.Saray'la 16+2 milyon euroya 4 yıllığına anlaşmaya varan ve Suudi Arabistan'dan gelen 50 milyon euroluk önerileri reddeden Osimhen, Napoli'nin gösterdiği tavır nedeniyle öfke yaşadı. İki kulüp arasındaki sert pazarlıklardan sonra gece yarısı kızına Galatasaray formasıyla Cim-Bom diyerek üçlü çekmeyi öğrettiği videoyu paylaşan Nijeryalı yıldız, tavrını açıkça ortaya koydu. Taraftarlar da yeniden Aslan'a kavuşmak için can atan Osimhen'in transferinin bitirilmesi için sosyal medyada akım başlattı.