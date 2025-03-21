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Spor

Osimhen, Nijerya'yı zafere taşıdı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Nijerya'nın golleri Victor Osimhen'den geldi.

Haber Merkezi21 Mart 2025 Cuma 21:27 - Güncelleme:
Osimhen, Nijerya'yı zafere taşıdı
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2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda deplasmanına konuk oldu. Nijerya, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen attı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 11 ve 45+3. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Nijerya'da iki gol atan Osimhen, 77. dakikada oyundan çıktı. Nijerya'da Osimhen gibi Bright Osayi-Samuel de 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Nijerya, grupta 6 puana yükseldi. Ruanda ise 7 puanda kaldı.

Nijerya, elemelerdeki bir sonraki maçında Zimbabve'yi ağırlayacak. Ruanda ise sahasında Lesotho'yu konuk edecek.

  • Nijerya
  • Afrika Elemeleri
  • Victor Osimhen

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