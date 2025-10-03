İngiltere Milli Takımı'nın unutulmaz golcüsü Gary Lineker, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen'e hayran kaldı. Nijeryalı hakkında daha önce olumsuz yorumlar yapan Lineker özür dilemek zoruna kaldı.

İngiliz futbolunun unutulmaz golcülerinden ve son yılların en çok takip edilen futbol yorumcularından Gary Lineker, Galatasaraylı Victor Osimhen hakkında bir yorum yüzünden pişman oldu.

'SAHADA KAYBOLUYOR'

İngilizler'in bir diğer efsane golcüsü Alan Shearer ile birlikte "The Rest Is Football Podcast" isimli bir yayın yapan Lineker, Osimhen'den özür diledi.

Lineker'in sözleri şu şekilde:

Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, daha önce bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim ama şimdi durumun tamamen farklı olduğunu görüyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım. Benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu.

SHEARER'DAN ATMOSFERE ÖVGÜ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maç hakkında konuşan iki efsane golcü, RAMS Park atmosferine de ayrı parantez açtı.

Lineker'in "Galatasaray Stadyumu'nda atmosfer harikaydı değil mi?" sorusuna Shearer, "Galatasaray - Liverpool maçında yorumcuydum. Oradaydım. Muhteşem bir atmosfer vardı. Gerçekten inanılmazdı! Onların futbola tutkusu inanılmaz." sözlerini kullandı.