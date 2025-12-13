İSTANBUL 13°C / 8°C
  Osimhen, Süper Lig'de 6. golünü attı
Spor

Osimhen, Süper Lig'de 6. golünü attı

Galatasaraylı Victor Osimhen, Antalyaspor karşılaşmasında attığı golle Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

13 Aralık 2025 Cumartesi 22:14
Osimhen, Süper Lig'de 6. golünü attı
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor karşılaşmasında attığı golle Trendyol Süper Lig'de 6. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Maçın 56. dakikasında orta sahadan Yunus Akgün'ün pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 gol atan Nijeryalı futbolcunun toplamdaki gol sayısı da 12 oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı.

