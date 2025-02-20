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Spor

Osimhen'den bu sezon 20. gol

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşısında takımının 2. golünü atan Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 20. golünü kaydetti.

IHA20 Şubat 2025 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
Osimhen'den bu sezon 20. gol
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 56. dakikasında ceza sahası içinde atılan uzun topta gelişine sert vuruş yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu böylece UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig'de de 14 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamda gol sayısını da 20'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 80. dakikada yerini genç futbolcu Berat Luş'a bıraktı.

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