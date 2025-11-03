Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği özel röportajda hem kariyer hedeflerini hem Galatasaray ile kurduğu bağı hem de zorlu çocukluk döneminin hayatına olan etkisini değerlendirdi. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi için iddialı mesajlar verdi.

"ŞİMDİ SIRA DEVLER LİGİ'NDE"

Galatasaray formasıyla bu sezon Devler Ligi'ne üç golle hızlı bir giriş yapan Osimhen, artık Avrupa'da ses getirme zamanının geldiğini söyledi:

"Türkiye'de ligi domine ettik, etmeye devam ediyoruz ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir iz bırakmak istiyoruz. En prestijli maçlarda kendimizi gösterme zamanı."

"GALATASARAY'I GERÇEKTEN SEVİYORUM"

Nijeryalı yıldız, transfer sürecinde taraftarların havaalanındaki karşılama anlarını unutamadığını belirtti:

"İstanbul'a geldiğim gece hayatımda görmediğim bir sevgi vardı. Gece 2-3 gibi havaalanında binlerce kişi... Eşleriyle, çocuklarıyla evde olmaları gerekirken beni bekliyorlardı. Böyle bir sevgiyi görünce, 'Bu armanın hakkını vereceğim' dedim. Bu kulübü gerçekten seviyorum. İyi günde de kötü günde de Galatasaray için savaşacağım."

"AİLEM İÇİN MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYDIM"

Lagos'ta, Olusosun bölgesinde büyüdüğünü anlatan Osimhen, hayatın ona erken yaşta mücadele etmeyi öğrettiğini söyledi:

"Yedi kardeşin en küçüğüyüm. Annemi küçük yaşta kaybettim, babam 2020'de vefat etti. Küçükken hem kendime hem kardeşlerime bakmak zorundaydım. Olusosun beni hayata hazırladı. Bugün oraya gidip çocuklara diyorum ki: 'Ben yapabildiysem siz de yaparsınız.'"

"İDOLÜM DROGBA"

Osimhen, oyun stilini en çok etkileyen ismin Didier Drogba olduğunu söyledi:

"Hayatta idolüm abimdi, futbolda ise Drogba... Onu izledim, oyununu kopyaladım, hayatını inceledim. Bugün olduğum yerde payı büyük."