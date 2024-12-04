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Spor

Osimhen'e bir talip daha! Devre arasında teklif yapacaklar

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, yıldız golcü için teklif yapmaya hazırlanıyor.

4 Aralık 2024 Çarşamba 00:56 - Güncelleme:
Osimhen'e bir talip daha! Devre arasında teklif yapacaklar
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, transfer dedikodularına konuk olmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipte attığı gollerle ve sergilediği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının ilgisini üzerine çeken Osimhen için sürpriz bir takım daha devreye girdi.

Manchester United, Chelsea ve Juventus gibi takımların istediği bilinen Osimhen için bir başkan İtalyan devi Milan da girişimlerde bulunacak.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

İtalyan ekibine yakınlığıyla bilinen milanlive.it adlı internet sitesi, kırmızı-siyahlı takımın devre arasında Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çalışacağını yazdı.

Ancak Milan'ın bu transferi gerçekleştirmek için Alvaro Morata'yı göndermesi gerektiği belirtildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan Nijeryalı golcü, 9 gol ve 5 asist yaptı.

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