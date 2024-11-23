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  • Osimhen'le ilgili çarpıcı sözler! ''Böylesi dünya futbolunda yok''
Spor

Osimhen'le ilgili çarpıcı sözler! ''Böylesi dünya futbolunda yok''

Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı olan İspanyol antrenör Ismael Garcia Gomez, Osimhen'le ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gomez, 'Osimhen canavar modundayken işler daha kolay olacak' diyerek güvence verdi.

23 Kasım 2024 Cumartesi 07:22 - Güncelleme:
Osimhen'le ilgili çarpıcı sözler! ''Böylesi dünya futbolunda yok''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, Victor Osimhen transferi ile ilgili Marca'ya açıklamalarda bulundu. "Canavar geri döndü" diyen İspanyol antrenör, "Osimhen canavar modundayken işler daha kolay olacak" diyerek güvence verdi. Garcia, "Rakibini bu kadar etkileyen bir oyuncu görmeyeli uzun zaman olmuştu. Sadece stoperin değil, tüm savunma hattının dikkatini çekiyor. Buna rağmen kendisine gol pozisyonu üretebiliyor. Dünya futbolunda görülmesi zor bir atletik yeteneğe sahip. Boyunu, hızını ve koordinasyon seviyesini birleştiren böyle bir oyuncu bulmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİSİ LİGİ KAZANMAK

Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir soruya ise Garcia, "Bu tür bir durumda işin ekonomik kısmı asla sorun olmayacaktır. Dengeyi değiştirecek olan şey sportif kısım olacaktır. Sezonun nasıl biteceğini ve Victor'un ne yapmak istediğini görmemiz gerekecek" ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Başarılı spor adamı sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli şey ligi kazanmak, zira aynı takım 25 yıldan uzun bir süredir üst üste üç kez kazanamadı. Ayrıca kupayı tekrar kazanmak ve Avrupa'da mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışmak istiyoruz.

ICARDİ GİBİ DOMİNE ETMELİ

Icardi'nin geçen sezon gol kralı olduğu 25 gol ortalamasından daha iyi bir ortalamaya sahip. Rekor, 1988'de yine G.Saray'da oynayan Tanju Çolak'ın attığı 39 gol. Icardi'nin gol sayısını geçebilir. her şeyden önce kazanmayı sağlamalı. Geçen sezon Mauro; gol, asist sayısı bakımından ligi domine etti. Osimhen'den istediğimiz de bu: Icardi'nin yaptığı gibi maçları ve ligi domine etmesi."

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