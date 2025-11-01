Trendyol Süper Lig'in gidişatını etkileyecek olan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde, iki takımın golcüleri ve kalecilerinin yakaladığı istatistikler göze çarpıyor. Gol krallığı için de yarışan Nijeryalı forvet oyuncuları Victor Osimhen ve Paul Onuachu, ilk kez birbirleriyle rakip olacak. Osimhen 1.4, Onuachu ise 1.6 maç başına isabetli şut ortalamasına sahip. Aslan'ın forveti ligde 3 gol atarken, Fırtına'nın golcüsü ise 7 kez ağları sarsmasını bildi. Trabzon'un gol beklentisi en yüksek oyuncusu 5.30'la Paul Onuachu olurken, Galatasaray'da ise Leroy Sane 4.19'la ilk sırada.

BEKLENTİDE ONUACHU ZİRVEDE

G.Saray'da Sara 2, Trabzon'da Zubkov 1.20 asist beklentisine sahip. Gol+Asist beklentisinde Onuachu 8 ile açık ara önde. G.Saraylı Icardi 6 ile takımının en iyisi. İki takım da kullandığı 5 serbest vuruştan gol kaydedemedi. Icardi G.Saray'da 73 dakikada bir gol atarken, Onuachu 97 dakikada bir gol atarak takımının en iyisi oldu. Maç başına Barış Alper ve Osimhen 3'er şut atarken, Trabzonspor'da 3 şuta ulaşan tek isim Onuachu. Sara maç başına 2.5 kilit pasla en iyisi. Onu 2 ile İlkay Gündoğan takip ediyor. Trabzon'da ise en iyi oyuncu 1.5'la Zubkov.

EN YÜKSEK REYTİNG KALECİLERİN

Öte yandan her iki takım da 10 maçın 5'ini gol yemeden geçti. Hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un, reytingi en yüksek oyuncuları kalecileri oldu. Uğurcan Çakır 7.37, Andre Onana 7.57 reytinge sahip. Uğurcan ligde maç başına 2.9 kurtarış oranını yakaladı. Andre Onana'da ise bu oran 3.5 olarak dikkat çekiyor. Kamerunlu eldiven Trendyol Süper Lig'de 21, Aslan'ın file bekçisi ise 29 kurtarışa imza attı. Öte yandan Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı mücadele edecek. Çakır, Karadeniz ekibinde 1 lig şampiyonluğu, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.