Osman Aşkın Bak:İyi mücadele ettik

Bak: 'Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık'Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemelerinde Galler'i 2-0 ile mağlup ettiğimiz maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı açıklamalarda bulundu.

Milllileri 2-0'lık galibiyetten ötürü kutlayan Bakan Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık. Samsun'da seyircimizin önünde güzel bir galibiyet elde etti A Milli Takımı'mız. Penaltı kaçırdık. 2 golümüz de VAR tarafını iptal edildi ama bırakmadılar arkadaşlarımız. İyi mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de A Milli Takımı'mıza başarılar diliyoruz." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli oyuncuları arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.