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Spor

Osman Aşkın Bak:İyi mücadele ettik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık' dedi.

20 Haziran 2023 Salı 00:47 - Güncelleme:
Osman Aşkın Bak:İyi mücadele ettik
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A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemelerinde Galler'i 2-0 ile mağlup ettiğimiz maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı açıklamalarda bulundu.

Milllileri 2-0'lık galibiyetten ötürü kutlayan Bakan Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık. Samsun'da seyircimizin önünde güzel bir galibiyet elde etti A Milli Takımı'mız. Penaltı kaçırdık. 2 golümüz de VAR tarafını iptal edildi ama bırakmadılar arkadaşlarımız. İyi mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de A Milli Takımı'mıza başarılar diliyoruz." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli oyuncuları arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

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