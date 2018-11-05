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Osman Çakmak: Eğer şampiyon olamadıysak en büyük sorumlusu benim. Türk halkı hakkını helal etsin

Ampute Dünya Kupası Finali'nde Angola maçında 5. penaltıyı kaçıran milli oyuncu Osman Çakmak, 'Penaltı gol olsaydı iş bitmiş olacaktı. Yapamadık, olmadı. Eğer şampiyon olamadıysak en büyük sorumlusu benim. Takımın ağabeyiyim. Türk halkı hakkını helal etsin' dedi.

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Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde  gerçekleştirilen Ampute Futbol Dünya Kupası, ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi  kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve  Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı'nın ikinci olduğu organizasyon,  kupa töreniyle tamamlandı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 beraberlikle tamamlanan final  maçında, penaltılarda Angola'ya 5-4 yenilen Milli Takım, ikincilik kupasını ve  ödüllerini aldı.

Maçın bitimiyle büyük üzüntü yaşayan ay yıldızlı futbolcular, kupa  töreni sırasında da gözyaşlarını tutamadı. İkincilik kupasını takım kaptanı Osman  Çakmak ve Rahmi Özcan kaldırırken, futbolcuların ve teknik ekibin moralsiz olduğu  görüldü.

Kaptan Osman Çakmak, helallik istedi

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, maç sonrası yaptığı  açıklamada, Türk halkından helallik istedi.

Ay yıldızlı ekip adına 5. penaltıyı kullanan ve atışı gol çeviremeyen  Osman Çakmak, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım  bana yaramıyor. Arkadaşlarımdan da helallik istiyorum. Hayat devam ediyor. Bazen  istiyorsun ama olmuyor. Penaltı gol olsaydı iş bitmiş olacaktı. Avrupa şampiyonu  olduğumuzda mikrofonun başına geçtiysem, şampiyon olamamamızın da en büyük  sorulusu benim. Takımın ağabeyiyim. Türk halkı hakkını helal etsin." ifadelerini  kullandı.

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