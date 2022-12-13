Osman Özköylü: Bu maçtaki üç puan bizim için çok önemliydi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, rakiplerin fire vermediği bir haftada galip gelmenin önemine vurgu yaparak, "Pendikspor için özel olan bir gecede galip gelmek çok güzel." dedi.

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Önemli bir üç puan oldu. Son maçlarda rakiplerimizin yaptığı kendi adlarına olumlu işler bizi de ateşledi tabi ki. O yüzden bugün kendi evimizde kazanmak istiyorduk. Sakaryaspor da ligin kaliteli takımlardan bir tanesi ama bazen yaptıkları pozisyon hataları ters tepebiliyor. Rakibimiz karşısında erken bulduğumuz goller sayesinde maçın başında kontrol bizdeydi. Özellikle 2-1 olduktan sonra Sakaryaspor'un daha çok atak oynadığını söyleyebiliriz. Yaptıkları değişikliklere karşı hamlelerimiz doğru olduğu için oyunda dengeleri tekrar sağladık ve topa daha çok sahip olmaya başladık. Bu maçtaki üç puan bizim için çok önemliydi. Takım olarak bu klasmanda ilk kez akşam maçına çıktık. Pendikspor için özel olan bir gecede galip geldiğimiz için de oldukça mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son iki maçı kazanmak ve devre arasına moralli girmek istiyoruz." dedi.