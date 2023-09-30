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Spor

Osman Özköylü: Büyük maçlarda bir şey oluyor

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçını değerlendirdi.

30 Eylül 2023 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
Osman Özköylü: Büyük maçlarda bir şey oluyor
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, "Oyunsal anlamda üstün olmamıza karşın skor olarak kaybettik." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun, doğru, iyi oynayan takımın kaybettiğini düşündüğünü savundu.

Maça gol yiyerek başladıklarını ifade eden Özköylü, "Yüzde 100 yan hakem hatası vardı. Aut kararı verilmeliydi, korner sonrası gol oldu. Deplasmanda Trabzonspor'a karşı yenik durumdayken bu tür aksiliklerin saha içinde olması kolay değil. Oyuncularımız güçlü durdu, doğru oynadık. Oyunsal anlamda üstün olmamıza karşın skor olarak kaybettik." dedi.

Özköylü, geçen hafta da penaltılarının verilmediğinden yakınarak, şunları söyledi:

"Ne hikmetse büyük maçlarda böyle. Oyuncularımla bir kez daha gurur duydum. 1 ay önce bu takımda 5 oyuncu aramızda yoktu. Bizimle kamp yapmayan hazırlık maçı yapmayan oyuncular var. Oyunu Trabzonspor'dan daha iyi, doğru oynadık. Bu mağlubiyeti hak etmedik. Oyun olarak kazandık, skor olarak kaybettik. 5 tane de sakat oyuncumuz takımda yoktu. Bizim takım için önemli oyunculardı. Kaptanımız Murat ilk defa süre aldı, oynadı. Takımın geneli müthiş oynadı. Oyundan mücadeleden son derece mutluyum. Doğru oynamaya devam edeceğiz. İnşallah ileriki haftalarda bunun sonucunu alacağız. İnşallah bu şekilde yolumuza devam etmeye çalışacağız."

  • Pendikspor
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