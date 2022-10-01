Osman Özköylü: Göztepe'ye karşı oyunumuz ve aldığımız skor bizim adımıza çok sevindirici

Pendik Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Göztepe gibi geçen hafta maçını kazanmış, moralli, yeni teknik ekip değişikliği olmuş bir takıma karşı oyunumuz ve aldığımız skor bizim adımıza çok sevindirici. Yeni bir takımız. 21 yeni transferimiz var. Zamana ihtiyacımız olduğunu hep söylüyoruz. Zaman zaman bazı maçlarda sorunlar yaşasak da gidişatımız sevindirici." dedi.

Kazanma arzusu duyan, bunu sahada hissettiren, maçın tamamında oyunu domine eden bir Pendikspor olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "İstediklerimizi sahada görmek teknik adam olarak beni sevindirdi. Oyuncularımızın sahadaki isteği olumlu. Doğru bir şekilde oynamak ve gelecek haftalarda bunu geliştirmek en büyük hedefimiz. Taraftarın sabrına ihtiyacımız var. Sadece 2 iç saha maçı yaptık, 4 deplasman oynadık. İç sahada daha iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve bu maçta 4 tane ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen takımın başarılı performans sergileyerek kazandığını aktaran Özköylü, sıcak hava nedeniyle daha farklı bir skor alamadıklarını sözlerine ekledi.