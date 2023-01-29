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Spor

Osman Özköylü: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA29 Ocak 2023 Pazar 00:26 - Güncelleme:
Osman Özköylü: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu
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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gençlerbirliği maçının ardından takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Oyunumuz son derece umut verici" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0'lık skorla kaybetti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Yazık oldu. İyi oyuna, 90 dakika oyuna domine eden Pendikspor takımı vardı. Bir penaltı, maçın şeklini bambaşka hale getirdi. Beklentimiz mutlak galip gelmekti. Son oynadığımız 2 maç berabere bitmişti bugün de kaybettik." şeklinde konuştu.

Rakip takımın bugün çok kapandığını belirten Özköylü, "Dışarıda istediklerimiz daha iyi yapıyoruz. İç sahada rakiplerin savunmacı oyunu bizi zorluyor. Gençlerbirliği daha çok kapandı, buna rağmen pozisyonlara girdik. Oyuncularımızın ortaya koydukları performanstan son derece memnunum. Oyunumuz son derece umut verici. Kaybetmek bizi çok üzdü. Oyunumuzun karşılığı bu olmamalıydı. Bir an önce bu maçın telafisini nasıl yaparız ona bakacağız." ifadelerini kullandı.

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