Osman Özköylü: ''Beşiktaş, hakemle ilgili veryansın ederse, çok büyük ayıp eder

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.

Özköylü verdiği demeçlerde "Normal şartlarda bizim hep topa sahip olan bir yapımız var. Yeni gelen oyuncularımızdan dolayı istediğimiz kurguyu uygulamakta zorlanıyoruz. Oscar ikinci yarı girdi, fizik olarak hazır değil. Endri hazır değil. Bazı oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu da bizim oyunumuza engel teşkil ediyor. Beşiktaş yorgundu, özellikle ilk yarıda baskılı oynayacaklarını biliyorduk." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Orada daha tedbirli oynayarak koşucu oyuncularla onları engelleyen, istedikleri pozisyonları vermemeye çalışarak oynadık. Büyük oranda başarılı olduk. Beşiktaş gibi bir takıma karşı pozisyon veriyorsunuz. Gol dışında benim saydığım 2 tane net pozisyonları var. Onun dışında yüzde 100 denecek pozisyon vermedik. Topa sahip olunca oynamaya çalıştık ama ilk yarıda çok top kaybettik, bu da savunma yapmamıza neden oldu. İkinci yarı Beşiktaş yorulunca topa daha çok sahip olduk, daha tehditkar olduk. 90. dakikada da olsa penaltıyla beraberliği yakaladık. Çok önemli bir puan. Acı tecrübeden sonra geçen haftaki, bu haftaki yürekli oyun büyük anlam taşıyor." sözlerini sarf etti.

"ONLARA HEDİYEMİZ OLSUN"

Özköylü, kendilerini küçük görenleri maçı hediye ettiğini belirterek, "Bize 'Beşiktaş maçına çıkmayın, 3-0 hükmen kaybedin diyenler' vardı. Onlara selam olsun. Bizim komik duruma düşeceğimize, arena gladyatörlerin önüne atılmış bir tavşan yavrusu gibi olacağımızı düşünenlere hediyemiz olsun." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 100 PENALTIYDI"

Tecrübeli teknik adam penaltı pozisyonuyla ilgili, "%100 penaltı. VAR'a gitmeden penaltıyı vermesi lazımdı. Topun dışarıdan çıkıp çıkmadığına baktılar ve kararı verdiler. Hakem maça etki etmedi. Beşiktaş, hakemle ilgili veryansın ederse, çok büyük ayıp eder. Pendikspor olarak biz ezik takımız. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da bunları yaşayacağız. Ama biz karakterimizle oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.