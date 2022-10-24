Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan İstanbulspor'da, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Korkmaz'ın ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."

İstanbulspor, Süper Lig'de oynadığı son maçında geçtiğimiz cuma günü Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. 10 maçta 8 puan toplayan sarı siyahlılar ligde 16. sırada yer alıyor.