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Spor

Osman Zeki Korkmaz: Kafamızda belli bir senaryo var

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları oyunun seyir zevkinin yüksek olduğunu ancak risklerinin de olduğu söyleyerek, “Kafamızda belli bir senaryo var. Bunun için mücadele edeceğiz” dedi.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 01:35 - Güncelleme:
Osman Zeki Korkmaz: Kafamızda belli bir senaryo var
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Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni anarak sözlerine başlayan Korkmaz, "Şanlıurfaspor'un kalabalık bir savunma anlayışla oynayacağını biliyorduk. Bu maçları çok oynayacağız. Bu tarz maçlarda maçı duran top gibi çalışmalarla çözeceğiz. Ekibimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bekleyen rakibe karşı, kanattan oyun kurabilecek bir tercih yaptık. Bir ara vitesi düşürdük. Rakibinde kendi ataklarından pozisyon bulamaması bizi uyuttu. Belki birkaç pozisyon verdik ama bu Urfa'nın oyun gücünden değil. Oynadığımız oyunun riskleri var. Kafamızda belli bir senaryo var. Bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"OYUN ÜRETİYORUZ, OYUNCU ÜRETİYORUZ. BUNUN HAZZINI YAŞAYACAĞIZ."

1. Lig'de herkesin İstanbulspor'un oyunundan bahsettiğini aktaran Korkmaz, "İstanbulspor'un maçları izleniyor. Bu bakalım bizi nereye götürecek. Biz sahaya skor almak, sonuç almak için çıkıyoruz. Farklı oyun kimliğini sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Oyuna giren Diarra, profesyonel oyuncu değil. Profesyonel futbol değil. Buraya üniversite okumaya gelmiş. 3. antrenmanda başkana hemen sözleşme imzalayalım dedik. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz. Bunun hazzını yaşayacağız" şeklinde konuştu.

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