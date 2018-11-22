Osmanlı Stadı'nın zemini Beşiktaş'ı çok tedirgin ediyor
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi Osmanlı Stadı'nın zemini endişeye neden oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı Osmanlı Stadı'nın zemini iki takım taraftarlarını da korkuttu.
'Süper Lig' adlı twitter hesabından yapılan paylaşımda stadın zeminin oldukça kötü olduğu ve futbolcu sağlığına uygun olmadığı görüldü. Taraftarlar zeminle ilgili 'patates tarlası' yorumlarında bulundu.
Ankara'da yapılan yeni stadın Beşiktaş maçına yetişmesinin beklendiği için Osmanlı Stadı'nın zeminine gerekli önem verilmediği iddia edildi.
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