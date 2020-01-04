İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    113684
Spor

Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı konusunda anlaşmaya varıldı.

AA04.01.2020  19:22 - Güncelleme: 04.01.2020  19:22

Alınan bilgiye göre; TFF 1. Lig'de ilk devreyi 15. sırada tamamlayan başkent ekibi el değiştiriyor.

Başkanlığını Sadık Dik'in yaptığı mor-sarılı takımın, Ayvaz'a satışı konusunda taraflar prensipte anlaştı. Resmi işlemlerin ise gelecek hafta gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayvaz daha önce Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık yapmıştı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Ankaraspor ismiyle mücadele ederken, "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, bir alt lige düşürülmüştü.

2014-2015 sezonu öncesi Osmanlıspor ismini alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle TFF 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda Süper Lig'e yükselmişti.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu sonunda küme düşmüştü.

Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off'a kalmasına rağmen Süper Lig bileti

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu! 2020 MSÜ sınavı ne zaman?
2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu! 2020 MSÜ sınavı ne zaman?

2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu! 2020 MSÜ sınavı ne zaman?

Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'
Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'

Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'

ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak
ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak

ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı
Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.