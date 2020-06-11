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Spor

Osmanlıspor'da iki eksik

TFF 1. Lig temsilcisi Osmanlıspor, 29. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:25
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yenikent Osmanlı Stadı'nda teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenman öncesi futbolcular doğum günü pastası kesti.

Kulüp yönetimi ve futbolcular 56 yaşına giren kaleci antrenörü Sadık Öztürk, 40 yaşına giren yardımcı antrenör Mustafa Marangoz ile 21 yaşına giren kaleci Baran Güler'in doğum gününü kutladı. Öztürk, Marangoz ve Güler, kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra tezahüratlar eşliğinde takım kaptanı Mehmet Yiğit'in elinden doğum günü pastasından yedi.

Kutlama sonrası devam eden günün tek antrenmanı 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman topla koordinasyon ve pas organizasyonuyla devam etti. Saha kenarında sprint çalışması yapan mor-sarılı takım daha sonra top kapma çalışması yaptı.

Antrenman dar alanda dörder kişi oynanan çift kale maçla tamamladı.

Çalışmalara hafif adale ağrıları bulunan Todorovic ile Kasım Sun katılmadı.

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