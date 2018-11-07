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Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, eski teknik direktörü Osman Özköylü ile prensipte anlaştı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, eski teknik direktörü Osman Özköylü ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Osman Özköylü için yarın saat 11.00'de Batıkent Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

Daha önce de Osmanlıspor'u çalıştıran Özköylü, son olarak Denizlispor'da görev almıştı. Ligde 13 puanla 10'uncu sırada yer alan Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını dün ayırmıştı.

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