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Spor

Osmanlıspor'da yönetim ve teknik adam değişikliği

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da Yönetim Kurulu aldığı karar ile Sadık Dik'in yerine Mehmet Emin Katipoğlu'nu başkanlığa getirdi. Yeni yönetim teknik direktör İsmet Taşdemir ile devam etmeme kararı aldı.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:09
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Konuyla ilgili Osmanlıspor'dan yapılan açıklamada, kulübün Ankaraspor adı ile mücadele ettiği dönemde takımı amatör kümeden Süper Lig'e çıkaran Mehmet Emin Katipoğlu'nun yeniden başkanlık görevine getirildiği ifade edildi.

Öte yandan Mehmet Emin Katipoğlu başkanlığındaki yeni yönetim teknik direktör İsman Taşdemir ile çalışmak istemediğinden dolayı ayrılık kararı aldı. Ligde kalan haftalarda kan değişikliğine gitmek istediklerini teknik direktör İsmat Taşdemir'e ileten yönetim kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde işi resmiyete dökecek.

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