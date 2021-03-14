Ospina Süper Lig yolunda

14 Mart 2021 Pazar 12:30 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 12:30

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden SSC Napoli forması giyen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan kaleci David Ospina için, Süper Lig takımları devrede...

TÜRKİYE VE MEKSİKA'DAN TALİPLERİ VAR

Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı kaleci için, Türkiye ve Meksika'dan transfer teklifleri aldığı belirtildi.

MENAJERİ İTALYA'YA GELDİ

Ancak, 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak isteyen bu takımların hangi kulüpler olduğu şu anlık bilinmiyor. Oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde geleceğini konuşmak için İtalya'ya geldiği kaydedildi.

21 GOL YEDİ

Bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Kolombiyalı kaleci, kalesinde 21 gol gördü.

Ajansspor