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Spor

Otabek Shukurov'un yeni adresi Suudi Arabistan oldu

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'dan ayrılan Otabek Shukurov, Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha ile anlaşmaya vardı.

IHA3 Eylül 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
Otabek Shukurov'un yeni adresi Suudi Arabistan oldu
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Konyaspor maçı öncesi Kayseri'den ayrılan Otabek Shukurov, Suudi Arabistan takımlarından Al Fayha'ya transfer oldu. Arabistan ekibi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından transferi duyurdu. Kulübün paylaşımında "Welcome Otabek Shukurov with us at Alfayha" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor, Shukurov ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden 400 bin Avro bonservis bedeli elde etti. Shukurov, 2023-2024 sezonunda 12 lig maçına çıkarken 495 dakika oyunda kalmış, bu sezon ise hiç forma giyme şansı bulamamıştı.

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