''Öteki taraf'' sözü G.Saray’ı kızdırdı

Tolga, Gazişehir maçı sonrası açıklamasının bir bölümünde, “Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu göstereceğim. Borcumu ödemek istiyorum” dedi. Tolga’nın Galatasaray yerine öbür taraf ifadesini kullanması dikkat çekti. Tolga ayrıca, “Çok iyi bir takımımız var. Dördüncü yıldızı kazanmak, şampiyonluğu almak istiyoruz” ifadesini kullandı.