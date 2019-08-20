''Öteki taraf'' sözü G.Saray’ı kızdırdı
GALATASARAY’DAN ayrılıp Fenerbahçe’ye imza attıktan yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez resmi maça çıkan Tolga Ciğerci, eski taraftarlarını kızdırdı.
- Star
Tolga, Gazişehir maçı sonrası açıklamasının bir bölümünde, “Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu göstereceğim. Borcumu ödemek istiyorum” dedi. Tolga’nın Galatasaray yerine öbür taraf ifadesini kullanması dikkat çekti. Tolga ayrıca, “Çok iyi bir takımımız var. Dördüncü yıldızı kazanmak, şampiyonluğu almak istiyoruz” ifadesini kullandı.
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