Oulai: Daha iyisini yapabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında 10 kişi Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavili takımda ikinci golün sahibi Christ Inao Oulai, derbi mücadelesi sonrası konuştu.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

Maçı değerlendiren orta saha oyuncusu, "İyi reaksiyon gösterdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra goller bulduk. Bana soracak olursanız daha iyisini yapabilirdik. Kaliteli oyuncularımız var, üst düzey performans gösteriyoruz ama 1 puan aldık. Henüz maalesef hocamızla konuşamadık. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Trabzonspor'a teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım. Hocamız bizi destekledi, takım arkadaşlarımın desteğiyle bu seviyedeyim." ifadelerini kullandı.