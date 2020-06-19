19 Haziran 2020 Cuma 17:44 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:44

Oumar Niasse kimdir? Süper Lig'de ara verilen sezona Çaykur Rize yenilgisiyle dönen, bir de kaleci Muslera ve golcü Andone'nin sakatlanmasıyla çifte şok yaşayan Galatasaray, hücum hattı için arayışlara hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Andone'nin yerine Falcao ile rekabet edebilecek özellikte bir isim arayışlarına başlarken, Everton forması giyen Oumar Niasse gündeme geldi. Oumar Niasse kimdir? Oumar Niasse kaç yaşında ve hangi takımda? Oumar Niasse Müslüman mı?

OUMAR NİASSE HANGİ TAKIMDA?

İngiltere'de Everton ile sözleşmesi sona eren Oumar Niasse Galatasaray ile imza atacak. Premier Lig ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Senegalli golcüye menajeri kanalıyla teklif götüren Galatasaray yönetimi ilk temaslardan olumlu yanıt aldı.

SADECE 3 MAÇTA GÖREV ALMIŞTI

Niasse'nin Avrupa ve İngiltere'den başka taliplerinin de olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tutup transferi olumlu bir şekilde sonlandırmak istiyor. Geçen sezon Everton'da forma şansı bulamayan ve sadece 3 maçta forma giyen Senegalli yıldız daha fazla süre alabileceği bir ekipte oynamayı planlıyor.

AKHİSARSPOR'DA PATLADI

Senegalli golcü oyuncu Oumar Niasse, Akhisarspor'da vitrine çıktı. 2013-2014 sezonunda Ege ekibinin Norveç ekibi Brann'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 34 maçta 12 gol atarak vitrine çıktı. Akigo'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Niasse, 2015-2016 sezonunun devre arasında Everton'la anlaşma sağladı. Golcü oyuncu bu süreçte Hull City ve Cardiff'te de kiralık olarak forma giydi.

OUMAR NİASSE KİMDİR?

Oumar Niasse, Senegal’de 5 erkek 2 kız kardeşten oluşan müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Burada tıpkı Demba Ba, Diomansy Kamara, Mamadou Niang, Issiar Dia ve Ibrahima Sonko gibi mahalle arasında futbola başlayan Niasse, bozuk sahalarda zor şartlarda top kontrolü hızı ve tekniği ile ülkenin futbol takımlarının dikkatini çekti. Futbola ise Amatör olarak zamanında Pape Diakhaté'yi yetiştirmiş Ouakam F.C.’de başladı. 2008 yılına kadar amatör olarak forma giyen Oumar Niasse, 2008 yılının kış döneminde ise profesyonel kariyerine bu takımda başladı. Bu takımla 2. yılında ise Lig şampiyonluğu yaşayan Niasse, takımıyla 21 gol attı ve ligin en iyi ikinci oyuncusu seçildi. Oumar Niasse 2011 yılına kadar bu takımda oynarken yaşadığı şampiyonluğun ardından takımdan ayrıldı ve Norveç Ligi ekiplerinden Brann'a kiralandı. 2013 yılının başında ise takıma tekrar geri geldi. Yarım sezonda ise 13 gol attı. Yarım sezon burada forma giyen Niasse, 2013-14 transfer dönemi öncesinde Ligue 1 ekiplerinden AS Saint-Étienne tarafından denenmeye alındı. Bu takımdan önerilen ücreti beğenmeyen Niasse daha sonra ise vatandaşı Ibrahima Sonko'nun önerisiyle Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor tarafından idmanlara çağırıldı. Daha sonra ise bonservisiyle Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

US Ouakam ve Senegal Olimpik Milli takımıyla gösterdiği başarılı performans ile bir çok takımın dikkatini çeken Baye Oumar Niasse, Şubat 2012'de Tippeligaen ekiplerinden SK Brann tarafından denenmeye alındı. Bu takımın yaptığı iki hazırlık maçında forma giyen Niasse, patlayıcı hızı ve tekniğiyle takımda dikkat çekti.

Takımın başındaki Rune Skarsfjord ise oyuncunun tam aradıkları oyuncu olduğunu ve çok hızlı ve teknik olduğunu ifade etti. 20 Şubat 2012 tarihine kadar takım tarafından denenen Niasse, Norveç'in SK Brann takımında 3 maçta oynadı ve beğeni topladı. Brann ile daha sonra 6 aylık kiralık sözleşme imzalayan Niasse'nin sözleşmesine ayrıca 2,5 yıllık satın alma opsiyonu da eklendi. Bu takımla ilk maçına Sandnes Ulf karşısında 90.dakikada çıkan Niasse, ligde sadece 3 maça çıkabildi

Bunun ardından tekrar kulübü Oukam'a dönen Niasse, 2012-13 sezonunda Akhisar Belediyespor'u sırtlayan Theofanis Gekas'ın takımdan ayrılmasıyla Akhisar Belediyespor takımı tarafından denenmeye çağırıldı. O dönem Fransa ekiplerinden Brest takımından da teklif alan Niasse, Akhisar Belediyespor'un yaz kampına katıldı ve deneme sürecine alındı. Antrenmanlardaki performansıyla Hamza Hamzaoğlu'nun beğenisini kazanan Niasse, 20 Ağustos'ta boşa çıkacak olmasına rağmen zor durumda olan kulübüne 80 bin euro ödenmesini istedi ve kulübüne de para kazandırdı. Akhisar Belediyespor'la 15 Ağustos 2013 tarihinde 350 bin Euro'luk garanti ücret ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çıktığı 40 maçta attığı 15 gol ve yaptığı 7 asist ile Akhisar Belediyespor’un başarısında büyük payı olan Niasse, başta Türkiye olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün gözdesi haline geldi.

2014-2015 sezonu başında 4.8 milyon Euro karşılığında Rusya ekibi Lokomotif Moskova'ya transfer oldu.

Moskova'da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Oumar Niasse, burada çıktığı 19 resmi maçta takımına 6 gol 4 asistlik katkı verdi.