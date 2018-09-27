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Oumar Niasse, Ocak'ta Aslan!

Yaz transfer döneminde forvet transferi yapamayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray için İngiltere’den bomba gibi bir iddia geldi… İngiliz basını, Sarı-Kırmızılılar’ın ocak ayında Niasse’ı kadroya katacağını duyurdu.

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Yaz transfer döneminde forvet transferi yapamayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray için İngiltere’den bomba gibi bir iddia geldi… İngiliz basını, Sarı-Kırmızılılar’ın ocak ayında Niasse’ı kadroya katacağını duyurdu.

3.FORVET KONUMUNDA

GALATASARAY, transfer çalışmalarına şimdiden başladı… Yaz transfer döneminde forvete takviye yapamayan Sarı-Kırmızılılar için İngiltere’den bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Ada basınının önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Everton’da Cenk ve Lewin’in ardından 3. forvet konumuna düşen Niasse’ın ara transferde G.Saray’a geleceğini yazdı.

OYUNCU YENİ MACERAYA HAZIR

GAZETE haberin içeriğinde, “G.Saray, Oumar Niasse için yeniden harekete geçti. Everton’da üçüncü forvet konumuna düşen Niasse da İngiltere’den ayrılıp yeni bir maceraya atılmak istiyor. Everton idarecileriyle görüşen Senegalli oyuncu gitmek için izin istedi” bilgisine yer verildi. Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki golcüyle sezon başında da ilgilenmişti.

TERİM BU TRANSFERDE ISRARCI

2015-16 sezonunun devre arasında 17 milyon 900 bin euroya Lokomotiv Moskova’dan Everton’a transfer olan Oumar Niasse, burada beklentileri karşılayamamış ve geçen yılın ara transfer döneminde Hull City’ye kiralanmıştı. 2013-14 sezonunda Akhisar forması giyen Senegalli'nin Süper Lig’i tanıması, Fatih Terim’i cezbeden en önemli nokta…

(Güneş)

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