Ousmane Dembele, Chelsea ve PSG arasında seçim yapacak

Bu ay sonunda serbest kalacak oyuncuların en gözdelerinden Barcelonalı Ousmane Dembele için birçok kulüp teklif yapmıştı ancak oyuncu opsiyonlarını ikiye düşürmüş durumda. Oyuncuya yoğun ilgisi olan ve iyi teklifler yapan Chelsea ve PSG'den birini seçmesi gereken Dembele'nin, Chelsea'ye daha yakın olduğu öğrenildi.

25 yaşındaki Fransız yıldız ülkesine geri dönme şansına ve PSG'nin oldukça iyi teklifine rağmen hücum hattında yer bulmakta zorlanabileceği için PSG'ye sıcak bakmıyor. Bunun yanı sıra oyuncunun çıkış yaptığı Borussia Dortmund'da birlikte çalıştığı Thomas Tuchel'in Chelsea'ye transferine sıcak bakmasında önemli bir faktör olduğu öğrenildi.

Ousmane Dembele bu sezon çıktığı 32 maçta 2 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.