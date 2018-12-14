Ousmane Dembele'ye cep telefonunu kapatma cezası

Yeteneği kadar disiplinsiz hareketleri ile de dikkat çeken Ousmane Dembele için Barcelona'dan flaş bir karar geldi.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Barcelona, gece geç saatlere kadar video oyun oynayan ve bu yüzden antrenmanlara geç gelen Fransız yıldıza cep telefonunu kapatma cezası verdi.

Dembele, Barcelona'nın sabah antrenmanlarına geç gelmesiyle birlikte teknik direktörü Valverde'nin tepkisini çekmişti.

ALBA: ''HERKES HATA YAPABİLİR''

Öte yandan Barcelona'nın sol beki Jordi Alba, ''Dembele'yi seviyoruz. Herkes hata yapabilir ama saha içinde bizim için önemli birisi. Zaten önemli olan o kısmı.'' diye konuştu.