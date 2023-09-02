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Spor

Ousseynou Ba, kırmızı kart gördü

RAMS Başakşehir'in yeni transferi Ousseynou Ba, Konyaspor karşısında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Ousseynou Ba, kırmızı kart gördü
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Başakşehir'in, Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ousseynou Ba, Konyaspor karşısında ilk kez forma giyerken, mücadelenin 43. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Başakşehir'in satın alma opsiyonuyla Yunanistan ekibi Olympiakos'tan kadrosuna kattığı Senegalli stoper Ousseynou Ba, turuncu-lacivertli formayla ilk kez Konyaspor maçında oynadı. Maça 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 43. dakikasında Konrad Michalak'a yaptığı müdahale sonucu hakem Atilla Karaoğlan tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

  • Rams Başakşehir
  • Ousseynou Ba
  • Kırmızı kart

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