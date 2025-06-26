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Spor

Öve öve bitiremedi! Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri

Fenerbahçe'de Arda Güler'e ilk kez forma şansı veren teknik direktör Vitor Pereira, İspanyol basınına genç yıldızdan övgüyle bahsetti. Arda Güler'in kalitesinden ve yeteneğinden bahseden deneyimli çalıştırıcı 'Çok fazla üst düzey oyuncuya sahip Real Madrid'e katılmak kolay değil... ancak yerini kazanacak. Geleceğin onun için harika şeyler getireceğinden hiç şüphem yok' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Öve öve bitiremedi! Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri
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Vitor Pereira, Marca'ya Arda Güler ile ilgili röportaj verdi. Portekizli çalıştırıcı, milli futbolcu için "Yeni Modric" iddiasında bulunurken şu ifadeleri kullandı.

"Bizimle antrenmana ilk geldiğinde 16 yaşındaydı. Erkekler arasında bir çocuktu ama her topu aldığında son bir pas daha yapardı. Eğer bir hata yaparsa, topu tekrar ister ve tekrar denerdi.

Bana, Porto'ya ilk geldiğimde 19 yaşındayken çalıştırdığım James Rodríguez'i hatırlattı . İkisi de olağanüstü yeteneğe sahip oyuncular.

Antrenmanları bitirdiğinde, bitiriciliği, sol ayağı üzerinde çalışmak istediği için bir saat daha yanında kalmak zorunda kalıyorduk...

Elbette, bu kadar çok üst düzey oyuncuya sahip Real Madrid'e katılmak kolay değil... ancak yerini kazanacak. Geleceğin onun için harika şeyler getireceğinden hiç şüphem yok. Onu önemli bir oyuncu yapan kaliteye ve zihniyete sahip.

Onu her zaman daha çok '8' veya '10' olarak gördüm çünkü çizgiler arasında dengesizlik yaratma yeteneği var, ancak aynı zamanda topu yönetme, kendini konumlandırma ve uygulama yeteneğine de sahip. Zeki, almadan önce çözümler arıyor, kısa ve uzun oynayabiliyor, son pasları o atıyor, dışarıdan şut atıyor... Oyunu anlıyor ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışıyor. Elbette onu Modric'in yerinde oynarken görebiliyorum."

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