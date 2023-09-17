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Spor

Owen Hargreaves: Galatasaray grubu 3. sırada bitirir

Bayern Münih ve Manchester United'ın eski oyuncusu Owen Hargreaves, Şampiyonlar Ligi'ndeki A Grubu'nu değerlendirdi. Eski futbolcu Galatasaray'ın maçlar sonunda grubu 3. sırada tamamlayacağını söyledi.

17 Eylül 2023 Pazar 13:45 - Güncelleme:
Owen Hargreaves: Galatasaray grubu 3. sırada bitirir
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Bayern Münih ve Manchester United'ın eski oyuncusu Owen Hargreaves, Şampiyonlar Ligi'ndeki A Grubu'nu değerlendirdi.

Hargreaves, Bayern Münih ve Manchester United'ın aynı gruba düşmesinin İngiltere'de nasıl yorumlandığı yönünde gelen soruya, "İlk başta zor görünüyordu. Bunun zorlu bir grup olacağı hemen anlaşıldı. Bence herkes Bayern Münih'in şu anda Manchester United'dan daha iyi durumda olduğunu biliyor. Ama sonuçta iki takım da grubun favorisi ve her ikisinin de bir üst tura çıkmasını bekliyorum" diye yanıtladı.

"BAYERN EVİNDE FAVORİ"

İngiliz eski yıldız, 20 Eylül'de iki takım arasında oynanacak maçı, "Bayern kendi evinde zaten favori, özellikle de Harry Kane ile kadroyu güçlendirdikleri için ama Manchester United elbette tehlikeli olacaktır. Marcus Rashford, harika bir kontra atak oyuncusu, Bruno Fernandes olağanüstü derin paslar atıyor. Manchester United'ın çok fazla seçeneği var. Ancak Bayern Münih formundaysa, evindeki maçı kazanacağını düşünüyorum." sözleriyle değerlendirdi.

"GALATASARAY 3. BİTİRİR"

Hargreaves, A Grubu'nun nasıl sıralanacağına yönelik gelen soruya ise, "Bayern Münih bir, Manchester United iki, Galatasaray üç, Kopenhag dördüncü sırada yer alır" diye cevap verdi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, 17 Eylül'de sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Galatasaray da aynı tarihte İstanbul'da Kopenhag'ı ağırlayacak.

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