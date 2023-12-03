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Spor

Oxlade-Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir

Beşiktaş'ın Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada siyah beyazlılar adına eşitliği sağlayan golü atan Alex Oxlade-Chamberlain, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Aralık 2023 Pazar 21:25 - Güncelleme:
Oxlade-Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir
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Beşiktaş'a Ankaragücü deplasmanında 1 puanı getiren Alex Oxlade-Chamberlain, maçın ardından konuştu.

İngiliz yıldız, "İki farklı devre oynadık. İkinci yarıda daha sakindik, topa daha fazla sahiptik ve fırsatlar bulduk. Rakibimiz de fırsatlar yarattı, sonuç olarak 1-1 berabere kaldık." ifadelerini kullandı.

"1 PUAN, 0 PUANDAN İYİDİR!"

"1 puan, 0 puandan iyidir ama sonuç olarak üzgünüz." diyen Chamberlain, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Sonuç olarak 1 puan daha adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta önemli bir maça çıkacağız Fenerbahçe'ye karşı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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