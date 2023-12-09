Oxlade Chamberlain: Fenerbahçe bizden üstündü

Beşiktaş'ın tek golünü atan Alex Oxlade Chamberlain, derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlayan Chamberlain, 'Dürüst olmak gerekirse 90 dakika boyunca iyi değildik. Bizden daha kaliteli oynadı rakibimiz. 3. bölgede fırsat yaratmak için kalite lazım, o kaliteyi gösteremedik, yapamadık. Mücadele etmeye çalıştığımız anlar oldu ama ikinci yarıda fazla yapamadık. Dürüst olmak lazım. Kalite anlamında rakibimiz bizden üstündü. Fırsatları da değerlendiremediler. Yeterince iyi değildik." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Çok fazla sebebi olabilir bu durumun. Konsantrasyon evet, bir sebeptir. Rakip bekler bize çok sıkıntı çıkardı. Etkili oldular, tehlikeli oldular. Bireysel hatalar da yaptık hepimiz, bilemiyorum. Rakibin kalitesini durduramadık. Çok üzücü, çok üzülüyorum. Devre arasında ikinci yarı çıkıp bir şeyler yapabileceğimiz fikri vardı ama maalesef öyle olmadı. Direkt sebebi bulmak zor. Büyük maçlarda cesaretli, kaliteli olmak lazım, sorumluluk almak lazım. Bugün bizde bunlar yoktu." şeklinde konuştu.