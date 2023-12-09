İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2023 Pazar / 28 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oxlade Chamberlain: Fenerbahçe bizden üstündü
Spor

Oxlade Chamberlain: Fenerbahçe bizden üstündü

Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade Chamberlain, derbide Fenerbahçe'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2023 Cumartesi 22:46 - Güncelleme:
Oxlade Chamberlain: Fenerbahçe bizden üstündü
ABONE OL

Beşiktaş'ın tek golünü atan Alex Oxlade Chamberlain, derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlayan Chamberlain, 'Dürüst olmak gerekirse 90 dakika boyunca iyi değildik. Bizden daha kaliteli oynadı rakibimiz. 3. bölgede fırsat yaratmak için kalite lazım, o kaliteyi gösteremedik, yapamadık. Mücadele etmeye çalıştığımız anlar oldu ama ikinci yarıda fazla yapamadık. Dürüst olmak lazım. Kalite anlamında rakibimiz bizden üstündü. Fırsatları da değerlendiremediler. Yeterince iyi değildik." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Çok fazla sebebi olabilir bu durumun. Konsantrasyon evet, bir sebeptir. Rakip bekler bize çok sıkıntı çıkardı. Etkili oldular, tehlikeli oldular. Bireysel hatalar da yaptık hepimiz, bilemiyorum. Rakibin kalitesini durduramadık. Çok üzücü, çok üzülüyorum. Devre arasında ikinci yarı çıkıp bir şeyler yapabileceğimiz fikri vardı ama maalesef öyle olmadı. Direkt sebebi bulmak zor. Büyük maçlarda cesaretli, kaliteli olmak lazım, sorumluluk almak lazım. Bugün bizde bunlar yoktu." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.