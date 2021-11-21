star.com.tr 21 Kasım 2021 Pazar 22:35 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 22:39

Süper Lig'in 13. hafta müsabakasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de galibiyet golünü atarak yıldızlaşan oyuncusu Miguel Crespo, attığı gol ile inanılmaz bir başarı elde etti. Yayıncı kuruluşun verdiği bilgiye göre, Crespo'nun golünde top 103 KM/H hıza ulaştı.

CRESPO, SONRADAN GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

1-1 eşitliğin devam ettiği Galatasaray - Fenerbahçe maçında oyuna 71. dakikada dahil olan Miguel Crespo, 90+4. dakikada Rossi'nin sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen yan direğe de çarparak ağlara gitti.

CRESPO'NUN ŞUTU 103 KM/H HIZA ULAŞTI

beIN Sports'un verdiği bilgiye göre, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golde Crespo'nun şutu 103 KM/H hıza ulaştı.

İLK GOLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 1,50 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Crespo, sarı-lacivertlilerde 6 maça çıkarken, ilk golünü de Galatasaray'a karşı attı.