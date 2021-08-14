14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:04 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:07

Yorumcu Rıdvan Dilmen yeni sezonda TRT Spor ekranlarında yer alacak. '%100 Futbol' programında Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumlayan Dilmen, "Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim'in kredisi düşük geçen yıllara göre, Pereira'nın da düşük, Trabzonspor 'un da düşük, bu sezon en çok kredisi olan Sergen Yalçın'dır." ifadelerini kullandı.

'WELİNTON HAZIR DEĞİL, KİLOLU...'



Dilmen, "Beşiktaş sezonu en geç açan takım. Üç hazırlık maçı oynadılar ve hazır değiller. Fakat takımın coşkusunda sorun yok. Özellikle Welinton hazır değil gibi, kilolu. Yavaş yavaş hazır olur." şeklinde konuştu.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

'MAÇ 65'TE 5-0 OLABİLİRDİ'



"Maçın 45. ile 65.dakikaları arası Beşiktaş bir anda vitesi 5'e aldı. 6. vites olsa ona da gidecek. Maç 65'te 5-0 olabilirdi. İkinci yarıdaki 20 dakikalık oyunu inanılmaz. 90. dakikada Josef de Sousa'nın ilerideki presi ve Larin'in attığı gol bunu gösteriyor."

"Coşku ve reaksiyon Beşiktaş'ta kültür haline geldi. Sergen Yalçın öyle bir takım oluşturdu ki, 2-0 devam, 3-0 hala devam ediyorlar. Coşku bitmiyor. Rosier, takıma geç katılmasına rağmen inanılmaz performans gösterdi. Nkoudou geçen sezonun sonlarında gol vuruşlarını geliştirdi. Attığı gol, birinci sınıf bir gol."

'BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞUNUN FAVORİSİDİR'



"İki kupalı sezondan sonra böyle istekle oynamak kolay değil. Beşiktaş şampiyonluğunun favorisidir"