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Spor

Oynamalarına izin verirsek çılgına dönebilirler

Avusturya Milli Takımı Sportif Direktörü Peter Schöttel, A Milli Takım ile oynayacakları son 16 maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçında aldıkları 6-1'lik galibiyetin yanıltıcı olabileceğini söyleyen Schöttel, 'Türkler kesinlikle bunu analiz etti. Teknik olarak çok iyi bir takım, çok tutkulu ve çok duygusallar. Ayrıca oynamalarına izin verirseniz çılgına dönebilirler.' yorumunda bulundu.

AKŞAM29 Haziran 2024 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Oynamalarına izin verirsek çılgına dönebilirler
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Son 16'daki rakibimiz Avusturya'nın Sportif Direktörü Peter Schöttel, Türkiye hakkında ülke basınına değerlendirmelerde bulundu. Schöttel, bize karşı futbol anlayışlarının nasıl olacağına yönelik de sinyaller verdi: "Viyana'daki 6-1'lik galibiyet kendi sahamızdaydı ve bir hazırlık maçıydı. Şimdi fiili olarak tarafsız sahada oynanan final turnuvasının son 16'sındayız. Maçla ilgili çok güzel anılarımız var ama Türkler kesinlikle bunu analiz etti. Teknik olarak çok iyi bir takım, çok tutkulu ve çok duygusallar. Ayrıca oynamalarına izin verirseniz çılgına dönebilirler.

Çeyrek finale çıkmaya çalışacak çok iyi bir futbol takımı var. Tıpkı bizim gibi. Hakan Çalhanoğlu'nun cezalı duruma düşmesi bizim için avantaj. Çünkü Çalhanoğlu'nun takımda kilit bir rolü var. Ama emin olun bunu en iyi şekilde telafi edecekler. Cezalıların yerine oynayacak olanlar da kendilerini kanıtlamak isteyecek. Favori olsak da olmasak da takımın havası çok iyi. Gerçek şu ki, maç 0-0'da başlıyor ve Türkiye gerçekten iyi bir takıma sahip, ama biz de öyleyiz. Biz iyi iş çıkardık. Şimdi bir sonraki rakibe odaklanıyoruz. İyi olup olmadığımızı bilecek kadar kendimize güveniyoruz. İyi olacağız, iyi bir şansımız var. Çeyrek finalde yine Hollanda'ya karşı oynayabiliriz. Biraz tuhaf ama böyle."

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