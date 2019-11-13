Oynasaydı 2 ay yoktu

FENERBAHÇE’DE Vedat Muriç’in büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in sezon başında Ç.Rizepor’dan transfer ettiği 25 yaşındaki golcü, Kadıköy’de Kasımpaşa ile oynadıkları ve 2’si de penaltıdan 2 gol attığı karşılaşmanın 73’üncü dakikasında bir hava topu mücadelesinde yere düşürken ayağını yere ters basınca sakatlanmıştı.

AYAKTA 2. DERECE BURKULMA

Muriç, sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmama adına Kasımpaşa önünde 90 dakika sahada kalmıştı. 25 yaşındaki futbolcu daha sohra Kosova’nın Euro2020 elemelerinde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı kritik karşılaşmaların aday kadrosuna çağırıldı. Ancak Sarı-Lacivertli futbolcunun yapılan kontrollerinde ayak bileğinde grade 2 burkulma olduğu belirlenince aday kadrodan çıkartıldı ve tedavisine başlandı.

MALATYA’YA YETİŞMESİ DE ZOR

Can Bartu Tesisleri’de Sarı-Lacivertli kulübün doktorları tarafından tedaviye alınan Vedat Muriç’in, Çekya ve İngiltere milli maçlarında forma giymesi durumunda en az 2 ay sahalardan uzak kalma tehlikesi doğacağı belirtildi. İyileşmesi için seferberlik başlatılan Muriç’in, Fener’in 12. haftada Yeni Malatyaspor’la 24 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı maça yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.