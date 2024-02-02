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  • Oyun devam etti, Cimbom paylaşım yaptı! Galatasaray'dan penaltı tepkisi
Spor

Oyun devam etti, Cimbom paylaşım yaptı! Galatasaray'dan penaltı tepkisi

Galatasaray, Samsunspor maçında bir pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam ederken sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından bu pozisyona tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

2 Şubat 2024 Cuma 21:46 - Güncelleme:
Oyun devam etti, Cimbom paylaşım yaptı! Galatasaray'dan penaltı tepkisi
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Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında sağ kanattan gelen ortaya Mauro Icardi, hareketlendi. Arjantinli yıldız, istediği vuruşu yapamadı.

Icardi, bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını düşünerek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na itirazda bulundu ancak oyun sürdü.

Galatasaray, daha sonra sosyal medya hesabından pozisyona tepki gösterdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi'nin rakip ceza sahasında kolundan çekilmesinin ardından karar devam, oyun devam ediyor." denildi.

Not: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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