Oyuna girdi 1 dakika sonra sakatlandı! Yves Bissouma sahayı sedyeyle terk etti

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleri ile anılan Yves Bissouma büyük bir talihsizlik yaşadı. Milli takım formasıyla sahalara dönen oyuncu oyuna girmesinden 1 bir dakika sonra sakatlanarak sahadan ayrıldı.

13 Ekim 2025 Pazartesi 10:32
Yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan Malili futbolcu Yves Bissouma, milli formayla sahalara döndüğü maçta büyük bir talihsizlik yaşadı.

66. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha, sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti.

Uzun süredir sakatlık problemi yaşayan Yves Bissouma, Mali Milli Takımı formasını yeniden giydi. 66. dakikada oyuna dahil olan Bissouma, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Ancak yıldız futbolcunun dönüşü kısa sürdü.

Oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra sakatlık geçiren Bissouma, acı içinde kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından futbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Teknik ekibin ve takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında oyunu terk eden Bissouma'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Sakatlanan oyundan çıkan Bissouma'nın oyunda kalma süresi 6 dakika oldu.

