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Oyunbozan Valencia

Sarı-Kırmızılılar imza aşamasına geldiği golcü oyuncu için geri sayıma geçtiği sırada La Liga temsilcisi devreye girdi. Monaco’nun 4 milyon euro bonservis isteğine ‘evet’ diyen Valencia’nın Falcao’yu da ikna ettiği ileri sürüldü.

  • Star Spor
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GALATASARAY, Falcao transferinde son anda ofsayta düştü... Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde oldukları Kolombiyalı golcüyü 2+1 senelik mukavele karşılığı ikna ederken, senelik 5.5 milyon euro garanti para + bonus ödeme sözü vermişti. Ardından kulübü ile görüşmelere hız veren Aslan önce bonservis bedeli istemeyen Fransızlar’ın 4 milyon euro talep etmesiyle sıkıntıya girmişti.

BULUT DA DEVREYE GİRDİ AMA...

Bonservis konusunu halletmek için Menajer Ahmet Bulut’u yetkilendiren Galatasaray, buradan gelecek iyi haberi beklerken, ummadığı bir şokla karşı karşıya kaldı. Falcao için son anda devreye İspanyol ekibi Valencia’nın girdiği öğrenildi. La Liga ekibinin öncelikle Monaco ile bonservis konusunda pazarlığa oturduğu ve Fransızlar’ın istediği 4 milyon euroyu ödemeye hazır oldukları ifade edildi. Valencia ardından Falcao ile masaya oturdu.

ÖNCELİĞİ VALENCİA İDDİASI

Valencia’nın golcü oyuncu ile de prensipte anlaşmaya vardığı öğrenilirken, Yahoo Sports Fransa’dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde “Radamel Falcao, Monaco’dan ayrıldığı takdirde önceliği Galatasaray’a değil, Valencia’ya verecek. Galatasaray yöneticileri transfer görüşmelerini sonlandırdı” iddiasında bulundu. Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao ile görüşüp, Valencia’ya hayır dedirtmek istedikleri kaydedildi.

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